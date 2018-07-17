وسئل رونالدو، خلال الندوة الصحفية، الاثنين، عن مدى استعداده لمواجهة منافسيه الجدد في إيطاليا، فكان جوابه: "لا أعتبر اللاعبين منافسين لي (...) لا أعيش هكذا".

وأضاف: "بالطبع، نحن نريد الفوز. سنحاول الفوز بجميع المباريات، هذا هو التحدي الأكبر".

وتابع: "يتحدث الجميع عن تنافسي مع ميسي، ولكن بطبيعة الحال كل لاعب يلعب ويقاتل من أجل فريقه.. سأفعل نفس الشيء".

وختم حديثه قائلا: "في نهاية الأمر سنرى من الأفضل".

وعن التتويج بدوري الأبطال مع يوفنتوس، قال: "أعرف جيدا أن دوري الأبطال هي بطولة يرغب في الفوز بها كل الفرق، ورئيس النادي أبلغني أن هذه البطولة هي الهدف الرئيسي في الفترة المقبلة، لكننا سننافس على كل البطولات في الفترة المقبلة، وسأساعد يوفنتوس للفوز بها، على الرغم من أنها بطولة صعبة".

وأضاف: "حالتي البدنية في أفضل حال، وأنا سعيد بالتواجد هنا، جاهز للتحدي الجديد، أنا مختلف عن الآخرين، البعض يعتقد أن مسيرته انتهت في وقت معين، أنا مستعد لمواصلة اللعب".

وعن العروض التي تلاقها عقب إعلان رغبته في الرحيل عن الريال، قال: "عرض يوفنتوس كان العرض الوحيد".

وعن مستقبله عقب نهاية عقده مع يوفنتوس، واحتمالية عودته لفريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي، قال "سبورتنغ في قلبي، لكني أسعى للتألق مع يوفنتوس في الفترة المقبلة".