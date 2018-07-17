واختفى تمثال الذئب زابيفاكا، البالغ طوله 1.8 متر، من حي كورورتني الواقع شمال غربي المدينة بين الجمعة والأحد الماضيين، 13-15 يوليو الجاري.

وذكرت مصادر رسمية أن مكان عرض التمثال لم يكن به كاميرات مراقبة، مما يصعب معرفة هوية السارق أو التوقيت الدقيق لوقوع الجريمة، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وتتخطى قيمة التمثال، الذي نصب في ذلك المكان منذ أوائل يونيو الماضي، مبلغ الـ 348 ألف روبل، أي حوالي 22 ألف دولار أميركي.

يذكر أن مونديال روسيا 2018 انطلق في 14 يونيو واختتم 15 يوليو، وأقيمت مبارياته في 11 مدينة روسية من بينها سان بطرسبورغ، التي احتضن ملعبها 7 مباريات من ضمنها أحد لقاءات نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث.

ونجح منتخب فرنسا في التتويج بلقب البطولة، بعد الفوز على كرواتيا بـ 4-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.