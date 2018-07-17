وأكد المدرب الألماني في تصريحات صحفية أن تأخر انضمام الثنائي لمعسكر الفريق سيكون سببا أساسيا في إبعادهما عن تشكيلة الفريق، وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وسينضم صلاح وماني لفريق ليفربول يوم 20 يوليو الجاري، وهو ذات اليوم الذي سيسافر فيه الفريق للولايات المتحدة استعدادا لخوض فترة الإعداد، ومن المتوقع أن يشاركا في مباراة مانشستر يونايتد الودية يوم 28 يوليو.

وقال كلوب: "لا يبدو الأمر منطقيا بالنسبة لي أن يعود كل من صلاح وماني يوم 20 يوليو ويخوضان مباريات أيام 22 و25 يوليو، ربما لاحقا في المباراة الثالثة".

وتابع: "من الرائع أن يعودا، بعد ذلك سيعود فيرمينو وينضم لنا شاكيري، وفي النهاية سينضم لنا نجوم منتخبي إنجلترا وبلجيكا، وستكتمل صفوفنا في 5 أغسطس".

وبدأ ليفربول الإعداد للموسم المقبل وخاض 3 لقاءات ودية في إنجلترا حقق الفوز في لقاءين منهما وتعادل في مباراة وحيدة.