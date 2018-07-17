وأوضح أن قيام جماهير يوفنتوس بتحيته عقب إحرازه هدفا في مرمى فريقها بدوري الأبطال، كان من أهم الأسباب التي جعلته يختار الانضمام ليوفنتوس.

وأضاف: "الانتقال ليوفنتوس خطوة للأمام، وأشكر مسؤولي النادي على منحي هذه الفرصة، أسعى لأكون دائما في أفضل حالاتي وأساعد الفريق على تحقيق كل البطولات في الفترة القادمة".

وتابع: "لست حزينا للرحيل عن الريال والانضمام إلى يوفنتوس، أنا ألعب حاليا في ناد كبير، وفي هذا العمر اللاعبون ينتقلون للعب في دوريات أخرى"، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وأردف: "لقد كتبت تاريخا كبيرا في ريال مدريد، لقد ساعدني كثيرا في مسيرتي، لكنها مرحلة وانتهت، وأنا الآن أبدأ مسيرة جديدة، وأنا جاهز لهذا التحدي، ولدي طموح كبير مع يوفنتوس، وأحب أن أخوض المزيد من التحديات"،

وذكر النجم البرتغالي: "يوفنتوس واحد من أفضل الأندية في العالم، لقد كان قرارا سهلا بشأن الانضمام لأفضل ناد في إيطاليا، وخطوة مهمة في مشواري".

وواصل حديثه" "أنا أحب كثيرا التحديات، الدوري الإيطالي صعب للغاية، وأنا أثق كثيرا في طريقة لعبي وفي زملائي في يوفنتوس، وهذا التحدي لا يعطيني أي خوف".

وعن التتويج بدوري الأبطال مع يوفنتوس، قال: "أعرف جيدا أن دوري الأبطال هي بطولة يرغب في الفوز بها كل الفرق، ورئيس النادي أبلغني أن هذه البطولة هي الهدف الرئيسي في الفترة المقبلة، لكننا سننافس على كل البطولات في الفترة المقبلة، وسأساعد يوفنتوس للفوز بها، على الرغم من أنها بطولة صعبة".

وأضاف: "حالتي البدنية في أفضل حال، وأنا سعيد بالتواجد هنا، جاهز للتحدي الجديد، أنا مختلف عن الآخرين، البعض يعتقد أن مسيرته انتهت في وقت معين، أنا مستعد لمواصلة اللعب".

وعن العروض التي تلاقها عقب إعلان رغبته في الرحيل عن الريال، قال: "عرض يوفنتوس كان العرض الوحيد".

وعن مستقبله عقب نهاية عقده مع يوفنتوس، واحتمالية عودته لفريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي، قال "سبورتنغ في قلبي، لكني أسعى للتألق مع يوفنتوس في الفترة المقبلة".