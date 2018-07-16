وأعلن النادي البيلاروسي مارادونا رئيسا له في 19 مايو 2018.

وفاز الفريق بلقب الكأس المحلية على حساب باتي بوريسوف عقب أيام من تعيين مارادونا.

وقال مارادونا في مؤتمر صحفي "أتذكر جيدا فيدل كاسترو، تشافيز، القذافي، أعرف ايضا بوتن، واليوم سأتصور مع لوكاتشنكو (رئيس بيلاروسيا). آمل بعد ذلك أن يصبح مشجعا لنا".

وأشار إلى أن مشروعه "جدي جدا"، معربا عن أمله أن يكون وجوده في دينامو بريست "مفيدا لكرة القدم البيلاروسية"، وسيتيح له "التحسن يوما بعد يوم".

وأصاف: "سأعمل على بناء فريق ينافس على المراكز الأولى".

ويحتل دينامو بريست المركز السادس في الدوري البيلاروسي المستمر حاليا حيث سيلتقي مساء شاختيور سوليغورسك، الرابع.

وأمضى فريق المدينة الواقعة في جنوب غرب بيلاروسيا، الذي تأسس عام 1960 أول 32 عاما في الدرجتين الثانية والثالثة السوفيتية، وانتقل إلى مالكين جدد قبل ثلاث سنوات. وسيتولى مارادونا (57 عاما) سياسة الانتقالات والتطوير الاستراتيجي في النادي.

ودافع ماردونا كلاعب في بلاده عن ألوان ارجنتينوس جونيور وبوكا جونيورز، قبل أن يبدأ رحلة احتراف أوروبية شملت أندية عدة أبرزها برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي الذي قاده إلى إحراز لقب الدوري المحلي مرتين (1987 و1990).

كما دافع مارادونا عن ألوان المنتخب الأرجنتيني، وقاده على وجه الخصوص إلى إحراز لقب مونديال المكسيك 1986.

وتولى مناصب تدريبية عدة لاسيما مع راسينغ كلوب (1995) ومنتخب الأرجنتين (2008-2010)، ولاحقا الوصل الاماراتي بين 2011 و2012، وأخيرا الفجيرة الإماراتي.