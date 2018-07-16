وقفزت اللاعبة الأميركية، البالغ عمرها 36 عاما من المركز 153 إلى 28 عالميا، رغم خسارتها نهائي فردي السيدات في نادي عموم إنجلترا السبت أمام الألمانية أنجليك كيربر، في رابع بطولة تشارك فيها وليامز عقب إنجاب طفلتها الأولى قبل 10 أشهر.

وتقدمت كيربر، التي فازت بلقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى، ستة مراكز لتصبح في المركز الرابع عالميا، بينما حافظت الرومانية سيمونا هاليب بطلة فرنسا المفتوحة على صدارة التصنيف، رغم خروجها من الدور الثالث في ويمبلدون.

وفي تصنيف الرجال دفع فوز نوفاك جوكوفيتش بلقبه الرابع في ويمبلدون باللاعب الصربي إلى قائمة الأوائل العشرة، عقب خروجه من قائمة أول 20 لاعبا لأول مرة منذ 2006.

وتقدم الجنوب أفريقي كيفن أندرسون 3 مراكز ليبلغ المركز الخامس، وهو أعلى مركز في مسيرته، عقب تأهله لنهائي ويمبلدون لأول مرة.

واحتفظ الإسباني رافائيل نادال بصدارة التصنيف العالمي، وزاد فارق النقاط مع روجر فيدرر صاحب المركز الثاني الذي فشل في الدفاع عن لقبه في ويمبلدون، بخسارته أمام أندرسون في مباراة ماراثونية في دور الثمانية.