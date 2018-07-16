وأثار قرار السلطات بإلغاء "ديربي" العاصمة السودانية ضمن دوري النخبة ردود فعل متباينة، إذ اعتبره متابعون للشأن الرياضي تدخلا من قبل السلطات في أهلية الرياضة، الأمر الذي يرفضه "الفيفا".

من جانبها، قررت اللجنة المنظمة بالاتحاد السوداني للعبة، نقل المباراة التي تم إلغائها لدواعٍ امنية، إلى خارج ولاية الخرطوم. لكنها لم تحدد المدينة التي ستستضيف المباراة.

ونقل موقع "باج نيوز" عن اللجنة إنها ستعرض القرار على مجلس إدارة الاتحاد لإجازته، مشيرة الى عدم وجود أسباب منطقية تستدعي إصدار قرار بإلغاء المباراة.

ووصفت اللجنة القرار بالصادم، وقالت إنه في حال إلغاء أي مباراة للهلال والمريخ في دوري النخبة "سيتم كذلك نقل بقية مواجهاتهما إلى الولايات".