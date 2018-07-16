وقال بوتن: "خلال فترة كأس العام تم التصدي لنحو 25 مليون هجوم معلوماتي، وغيره من الأفعال الإجرامية على بنى الإعلام في روسيا، وكانت مرتبطة بشكل أو بآخر بكاس العالم"، بحسب ما نقله عنه الكرملين الاثنين.

وأدلى الرئيس الروسي بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع مجلس الأمن القومي مساء الأحد، بعد انتهاء البطولة مباشرة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

واختتمت فعاليات نهائيات كأس العالم 2018، الأحد، بتتويج منتخب فرنسا باللقب على حساب نظيره الكرواتي في المباراة التي انتهت بنتيجة 4-2.

ولم يكشف الرئيس الروسي أي معلومات حول طبيعة هذه الهجمات الإلكترونية، التي تزامنت بحسبه مع مباريات كأس العالم التي نظمت في روسيا بين 14 يونيو و15يوليو في 11 مدينة و12 ملعبا.

وشدد على أنه "خلف هذا النجاح، هناك عمل هام جدا في التحضير والتشغيل والتحليل والإبلاغ، استخدمنا كل قوانا وكان تركيزنا في حده الأقصى".

يشار إلى أن دولا غربية كانت قد اتهمت مرارا روسيا بشن هجمات معلوماتية عليها.

وحذر مدير الاستخبارات الأميركية، دان كوتس، الأحد، بأن عمليات القرصنة المعلوماتية التي تستهدف الولايات المتحدة في تزايد، ولا سيما تلك الآتية من روسيا.

وقال إن "الأطراف الروس وأطرافا آخرين يحاولون أيضا استغلال نقاط الضعف في بنانا التحتية الحيوية".

واتهمت السلطات الأميركية الجمعة 12 عنصرا في الاستخبارات الروسية بقرصنة حواسيب الحزب الديمقراطي، خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيه دونالد ترامب.