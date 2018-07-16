وكتب يوفنتوس في حسابه على تويتر، أن رونالدو "يحط الآن في تورينو" وذلك بصحبة صورة للنجم البرتغالي مع صديقته جورجينا رودريغيز أمام طائرة خاصة جاءت بهما إلى إيطاليا عبر مطار كاسيلي في تورينو.



ثم نشر يوفنتوس فيديو للطائرة الخاصة تحط في المطار قبل أن ينزل منها رونالدو، ثم رافقه مسؤولو النادي في سيارة ذات نوافذ سوداء.



وكان من المتوقع أن يصل رونالدو إلى إيطاليا صباح الاثنين، بعد أن فاجأ العالم بقرار الرحيل عن ريال مدريد الإسباني المتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، والانتقال إلى يوفنتوس.



وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" أنه كان من المتوقع أن يستقبله ما يصل إلى 20 ألف مشجع. لكن رونالدو الذي فاز بأربعة من الألقاب الخمسة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا مع عملاق مدريد، سيتوجه إلى ملعب "اليانز ستاديوم" من أجل أن يخضع الاثنين الخضوع للفحص الطبي الروتيني قبل تقديمه أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحافي مقرر الساعة 16,30 بتوقيت غرينيتش.



وسيوقع النجم الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات عقدا مدته أربع سنوات بقيمة 30 مليون يورو في الموسم، وذلك في صفقة تقول وسائل إعلام إيطالية إنها ستكلف يوفنتوس 350 مليون يورو.



وذكرت "لا ريبوبليكا" أن رونالدو سيلتقي فريقه الجديد الذي بدأ تحضيراته للموسم المقبل، بعد ظهر الاثنين، لكنه سينضم إليه رسميا في وقت لاحق من الشهر عندما يخوض جولته الصيفية في الولايات المتحدة.



وخطف يوفنتوس رونالدو في وقت لم تكن فيه علاقة الأخير بإدارة ريال في أفضل حالاتها، في ظل التقارير عن رغبة اللاعب بزيادة راتبه بشكل يوازي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، مقابل عدم تجاوب رئيس ريال فلورينتينو بيريز مع ذلك.



وودع رونالدو مشجعي النادي برسالة نشرت على الموقع الإلكتروني لريال، وجاء فيها "لقد فكرت كثيرا وأعتقد أن الوقت قد حان لفتح مرحلة جديدة في حياتي، ولهذا السبب طلبت من النادي قبول انتقالي".



وتابع "لدي شعور كبير بالشكر لهذا النادي وللمشجعين والمدينة"، مضيفا "أطلب من الجميع، وخصوصا مشجعينا أن يتفهموني".



ويأتي رحيل رونالدو الذي انضم إلى ريال في 2009 قادما من مانشستر يونايتد الإنكليزي لقاء 94 مليون يورو (رقم قياسي في حينها)، بعد أسابيع من إعلان مدرب النادي الملكي الفرنسي زين الدين زيدان رحيله أيضا، بعدما قاد النادي مع رونالدو إلى لقب دوري الأبطال لثلاثة مواسم تواليا.



