ووجهت غرابار-كيتاروفيتش رسالة باللغة الروسية، من داخل طائرة يبدو أنها أقلتها، مع دد من المقربين لها، جميعهم بزي منتخب كرواتيا، إلى موسكو التي تستضيف مباراة نهائي المونديال بين كرواتيا وفرنسا، الأحد.

وقالت غرابار-كيتاروفيتش في الفيديو: "مرحبا بالجماهير الروسية. بالنيابة عن الجماهير الكرواتية، أتقدم بالشكر لروسيا على حرارة الاستقبال. أنتم مستضيفون رائعون. لنشجع كرواتيا اليوم. لنشجع معا".

وفي وقت لاحق، الأحد، منحت غرابار-كيتاروفيتش الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قميصا لمنتخب كرواتيا مطبوعا على ظهره اسم "بوتن"، قبل ساعات من النهائي.

كما نشرت رئيسة كرواتيا رسالة أخرى للجماهير الكرواتية، نشرتها على حسابها بموقع "إنستغرام"، أكدت فيه ثقتها بتحقيق اللقب.

وقالت غرابار-كيتاروفيتش: "مرحبا بجميع مشجعي كرواتيا حول العالم. نحن في الطريق لموسكو. شجعوا معنا اليوم، نحن سنعود منتصرين".

وستحضر الرئيسة الكرواتية المباراة النهائية في استاد لوجنيكي بموسكو بجوار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.