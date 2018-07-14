وسيواجه اللاعب الصربي، الفائز بلقب ويمبلدون ثلاث مرات أعوام 2011 و2014 و2015، الأحد، الجنوب أفريقي كيفن أندرسون الفائز على الاميركي جون ايسنر بعد 6 ساعات و36 دقيقة، في ثاني أطول المباريات في تاريخ "الغران سلام".

وتأهل جوكوفيتش المصنف الثاني عشر الى نهائي إحدى الدورات الكبرى للمرة الأولى منذ فلاشينغ ميدوز 2016 بسبب الاصابة التي ابعدته عن الملاعب وأثرت على مستواه.

وبحال تتويج جوكوفيتش، سيحرز لقبه الثالث عشر في البطولات الكبرى، بفارق أربعة ألقاب عن نادال وسبعة عن السويسري روجيه فيدرر.

وبعد يوم من المباراة الماراثونية بين آندرسون وايسنر، عاد نادال بطل 2008 و2010 وجوكوفيتش إلى عشب ويمبلدون، بعد توقف المباراة الجمعة، عندما كان جوكوفيتش متقدما بمجموعتين لواحدة، وذلك لعدم السماح بإقامة المباريات حتى وقت متأخر، بحسب قوانين عدم الإزعاج التي تطبقها السلطات المحلية.

وتحت أنظار كاثرين دوقة كامبريدج وميغان دوقة ساسيكس، ضرب نادال بقوة في المجموعة الرابعة، فكسر إرسال خصمه الغاضب 5-3 وحسمها 6-3.

بيد أن اللاعبين قدما أفضل ما لديهما في الخامسة التي امتدت إلى 18 شوطا وحسمها الصربي 10-8 بعد 5 ساعات و15 دقيقة، لتكون ثاني أطول مباراة في نصف النهائي بعد الأولى يوم الجمعة.