د39: تغيير اضطراري لمنتخب بلجيكا، بخروج ناصر شاذلي للإصابة.

د35: تسديدة بلجيكية على مرمى إنجلترا، ولكن الكرة تعلو العارضة.

د34: تسديدة قوية من نجم تشلسي هازارد ولكنها ترتطم بالمدافع وتخرج ركنية لبلجيكا.

د33: سيطرة بلجيكية على نصف الملعب مع تمريرات قصيرة.

د23: كرة من رحيم سترلينغ يهديها لهاري كين الذي سددها خارج المرمى.

د18: محاولة اختراق إنجليزية من ناحية اليمين، يتصدى لها كومباني ويخرجها ركنية.

د14: كرة بالرأس لمنتخب إنجلترا ولكن حارس بلجيكا كورتوا كان لها بالمرصاد.

د11: تمريرة من لوكاكو إلى دي بروين يسددها على المرمى، لكن الحارس ينقذها.

د10: محاولات إنجليزية مكثفة لإدراك التعادل.

د4: هدف سريع لمنتخب بلجيكا أحرزه توماس مونييه بعد تمريرة من جهة اليسار من ناصر شاذلي.

تغييرات في التشكيلة

وأجرى مدرب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، 5 تغييرات بالتشكيلة التي تواجه بلجيكا، السبت، لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم لكرة القدم، لكنه أبقى على هداف البطولة هاري كين أساسيا.

ودخل روبن لوفتوس-تشيك وإيريك داير وفيل جونز وداني روزوفابيان ديلف التشكيلة الأساسية بعد أن جلسوا على مقاعد البدلاء في مباراة قبل النهائي أمام كرواتيا.



وسيجلس ديلي آلي وجيسي لينغارد وآشلي يانغ وكايل ووكر وجوردان هندرسون على مقاعد البدلاء اليوم.

وسيبدأ كين، المرشح لنيل الحذاء الذهبي بالبطولة بتسجيله ستة أهداف، أساسيا في الهجوم بجانب رحيم سترلينغ.

وأجرى روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا تغييرين فقط بمشاركة توماس مونييه العائد من الإيقاف ويوري تيلمانس منذ البداية بينما أراح ثنائي الوسط موسى ديمبلي ومروان فيلايني.