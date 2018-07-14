بعد وصوله إلى إسبانيا، فاز الكرواتي بإحدى عشرة بطولة تم حسمها في النهائي، بما في ذلك أربعة كؤوس لدوري أبطال أوروبا (2014 و 2016 و 2017 و 2018) وكأس ملك إسبانيا في عام 2014 وثلاثة كؤوس للسوبر الأوروبي (2014 و 2016 و 2017) وثلاث بطولات لكأس العالم للأندية في 2014 و 2016 و 2017.

وغاب مودريتش عن كأس العالم للأندية 2014 بسبب الإصابة، فيما كان آخر نهائي يخسره يعود إلى 2013 ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا.

ورغم مشاركته في 14 مباراة نهائية طيلة مسيرته الكروية، لم يتمكن اللاعب الكرواتي من تسجيل أي هدف في هذه اللقاءات.

وسيكون نهائي كأس العالم 2018، الذي سيجمع بين كرواتيا وفرنسا يوم غد الأحد، فرصة ذهبية لمودريتش من أجل تسجيل اسمه في قائمة الهدافين.