وقال تشلسي في بيان على موقع الرسمي "ماوريتسيو ساري هو المدرب الجديد لتشلسي. سينتقل إلى ستامفورد بريدج بعد 3 أعوام ناجحة في الدوري الإيطالي مع نابولي".

وأضاف: "خلال الفترة التي أمضاها هناك، نجح المدرب البالغ 59 عاما في تنشيط حظوظ النادي وأعادهم الى دوري الأبطال بأسلوب لعب هجومي مميز".

بدوره، قال ساري الذي وقع عقدا لـ3 أعوام: "أنا سعيد بقدومي إلى تشلسي والدوري الإنجليزي الممتاز. إنها فترة مثيرة جديدة في مسيرتي".

وأعلن تشلسي، الجمعة، إنهاء ارتباطه مع المدرب الايطالي أنطونيو كونتي بعد عامين في ستامفورد بريدج.

وقاد ساري (59 عاما) نابولي لاحتلال المركز الثاني مرتين والمركز الثالث مرة واحدة خلال 3 مواسم مع الفريق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي "الكالتشيو".