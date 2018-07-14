ويأتي قرار فريق "السيدة العجوز" مع ترقب أن يتدافع آلاف المعجبين من مشجعي يوفنتوس نحو الملعب الرئيسي للفريق، الأمر الذي قد يجعل السلطات تغلق طرقا رئيسية نحو الملعب وقد يتسبب هذا في زحام مروري بمدينة تورينو.

ويتزامن ذلك مع اعتراضات عمال مصنع شركة "فيات" للسيارات، التي تعود ملكيتها لعائلة أنييلي مالكة النادي، على قيمة انتقال رونالدو.

من جانب آخر، يوفنتوس لا يعتاد تقديم لاعبيه أمام الجماهير، وتلك سياسة اعتمد عليها النادي عندما تم تقديم غونزالو هيغوايين والذي أتى إلى يوفنتوس برقم قياسي، قبل أن يأتي الرقم القياسي الآخر ليوفنتوس وإيطاليا كلها، باستقدام رونالدو مقابل 105 ملايين يورو.

ومن المنتظر أن يبقى "البيانكونيري" وفيا لتقاليده وعدم إعطاء أي استثناء لرونالدو، الذي أطلق على صفقة انضمامه إلى يوفنتوس "صفقة القرن".

في المقابل، تحدثت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" حول الألعاب النارية والحفل الموسيقي المرتقب للنجم البرتغالي أثناء تقديمه في يوفنتوس كعادة النجوم الكبار الذين يتم استقبالهم بحفاوة لدى اليوفي.