الثلاثي الإسباني الكبير

تمتلك الأندية الكبيرة في إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد لاعبين في صفوف منتخبي فرنسا وكرواتيا.

ريال مدريد يمتلك في صفوفه المدافع الفرنسي رافاييل فاران وفي كرواتيا يوجد كل من نجم الوسط لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش، في حين يمتلك برشلونة كل من الثنائي الفرنسي صامويل أومتيتي وعثمان ديمبلي إلى جانب النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش.

أما أتلتيكو مدريد فيمتلك بين صفوفه 3 لاعبين في فرنسا وهما المهاجم الخطير أنطوان غريزمان والمدافع لوكاس هيرنانديز وتوما ليمار، بالإضافة إلى لاعب في الطرف الثاني من النهائي وهو الظهير الكرواتي سيم فرساليكو.

السيدة العجوز حاضرة

ضمن نادي يوفنتوس الإيطالي وجود بطل للعالم في صفوف فريقه، بتواجد لاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي لديه، كما ينشط بين صفوفه لاعبين من كرواتيا وهما المهاجم ماريو ماندزوكيتش ولاعب الوسط ماركو بياتسا، الذي قضى الموسم الماضي معارا إلى نادي شالكه الألماني.

نادي فرنسي وحيد

ليس باريس سان جيرمان أو مارسيليا، مع العلم أن كل فريق يمتلك 3 لاعبين ضمن صفوف منتخب سيخوض نهائي المونديال، ولكن جميع اللاعبين في تشكيلة المنتخب الفرنسي.

موناكو الفرنسي سيضمن تواجد بطل للعالم ضمن صفوفه، ففي صفوف المنتخب الفرنسي يوجد جبريل سيدي بيه ، في حين أن حارس مرمى منتخب كرواتيا دانيال سوباسيتش يلعب في صفوف فريق موناكو من 6 مواسم.