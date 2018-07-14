ومع اجتياز الوقت الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، وهو الحد الأقصى لإقامة المنافسات في نادي عموم إنجلترا، حسم جوكوفيتش المجموعة الثالثة بعد شوط فاصل.

وسيتم استئناف الصدام بين العملاقين غدا السبت وسيكون اللاعب الصربي متقدما بنتيجة 6-4 و3-6 و7-6 وسيحتاج إلى الفوز بمجموعة إضافية للتأهل لمواجهة الجنوب أفريقي كيفن أندرسون المصنف الثامن في المباراة النهائية يوم الأحد.

وفي وقت سابق حسم أندرسون أطول مباراة في تاريخ الدور قبل النهائي في ويمبلدون بعدما تغلب على الأميركي جون إيسنر 26-24 في المجموعة الخامسة بعدما استغرقت المباراة ست ساعات و36 دقيقة.