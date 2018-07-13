وقال فريق "السيدة العجوز" في منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك، إن رونالدو سيصل إلى تورينو يوم الاثنين 16 يوليو.

وأرفق يوفنتوس المنشور بصورة تحمل الرقم 7، يتوسطها وجه رونالدو ، بالإضافة إلى تعليق "ترقبوا".

وستكون مدينة تورينو في السادس عشر من يوليو على موعد مع "اليوم الكبير" الذي يصل فيه أفضل لاعب في العالم 5 مرات إلى إيطاليا للانضمام إلى فريق السيدة العجوز.

وأعلن يوفنتوس بطل إيطاليا لكرة القدم في المواسم السبعة الماضية، الثلاثاء الماضي، تعاقده مع رونالدو، بعد أن قاد ريال مدريد الإسباني لـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري المحلي في 9 مواسم أمضاها في صفوفه.

ويمتد عقد رونالدو الجديد أربعة أعوام وينتهي صيف 2022، وتجاوزت قيمة انتقاله 100 مليون يورو، حسب بعض التقارير الصحفية.

وسيحمل "الدون" القميص رقم 7، وهو الرقم الذي ارتداه منذ انتقاله من لشبونة البرتغالي إلى مانشستر يونايتد في 2003 وحتى الآن، حتى أنه أطلق شعار "سي آر 7" الخاص به، الذي يرمز إلى الحرفين الأولين من اسمه واسم عائلته ورقم قميصه.