وثمن المجلس في بيان له، نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، الجهود الدؤوبة، التي تبذلها وزارة الإعلام بالسعودية في مواجهة القرصنة الإعلامية المسماة شبكة "بي أوت كيو"، و ما تتخذه من خطوات حثيثة في هذا الصدد وذلك في إطار التزام الحكومة السعودية بحماية حقوق الملكية الفكرية.

واستهجن المجلس محاولات قطر إقحام اسم السعودية بهذه المسألة وأرجع ذلك إلى دوافع سياسية لقطر مردها خلافها مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب "الإمارات والسعودية والبحرين ومصر"، ومحاولة منها للتغطية على فشلها التقني الواضح بمنع قرصنة قنواتها الرياضية.

وأكد المجلس تفهمه للأسباب، التي دعت السعودية إلى منع قنوات "بي إن سبورت " التابعة لشبكة الجزيرة من البث على أراضيها نظرا لاتخاذها منصة إعلامية للإرهابيين لنشر رسالتهم ومنبرا للإرهاب و الدعوة إليه.

و ندد المجلس بإقحام قنوات "بي إن سبورت" الرياضة بالسياسة، والذي تم رصده بشكل متواصل على شاشاتها وبرامجها ليس ضد السعودية فحسب وإنما ضد عدد من الدول العربية.

و دعا المجلس إلى ضرورة مراجعة الموقف القانوني لـ "بي إن سبورت" في كل دولة على حده في ضوء مستجدات إقحامها الرياضة بالسياسة بشكل متكرر وخصوصا إبان منافسات كأس العالم بروسيا 2018 الجارية منافساتها حاليا.