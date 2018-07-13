وتلتقي سيرينا، المصنفة أولى في العالم سابقا وفي المركز الـ25 في البطولة الحالية، مع الألمانية أنجيليك كيربر الثانية عشرة، في إعادة لنهائي البطولة بينهما عام 2016، الذي انتهى لصالح الأميركية.

ويأتي تأهل سيرينا (36 عاما) إلى النهائي العاشر لها في ويمبلدون بعد 10 أشهر على وضعها مولودتها الأولى.

وتغلبت الأميركية في نصف النهائي بسهولة، الخميس، على الألمانية جوليا غورغيس 6-2 و6-4، في حين فازت كيربر على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-3 و6-3.

وتخوض سيرينا نهائي إحدى بطولات الغراند سلام للمرة الثلاثين في مسيرتها الزاخرة بـ23 لقبا أحرزتها جميعها في حقبة تطبيق نظام الاحتراف، بينما يعود بعض ألقاب الأسترالية كورت إلى ما قبل البدء به عام 1968.