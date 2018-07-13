أبوظبي - سكاي نيوز عربية قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، الجمعة، إن مونديال روسيا 2018، الذي يختتم الأحد بمباراة نهائية بين فرنسا وكرواتيا، هو "أفضل كأس عالم على الإطلاق"، مقارنة بالنسخ العشرين السابقة.
وأضاف إنفانتينو: "قبل أعوام قلت إن المونديال هذا سيكون الأفضل في التاريخ، ويمكنني أن أقولها اليوم بقناعة: هذه أفضل كأس عالم على الإطلاق".
وجاءت تصريحات إنفانتينو في مؤتمر صحفي عقده في ملعب لوجنيكي بموسكو، حيث ستقام المباراة النهائية، وتخلله توجيه تحية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وبلاده.