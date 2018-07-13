وأضاف إنفانتينو: "قبل أعوام قلت إن المونديال هذا سيكون الأفضل في التاريخ، ويمكنني أن أقولها اليوم بقناعة: هذه أفضل كأس عالم على الإطلاق".

وجاءت تصريحات إنفانتينو في مؤتمر صحفي عقده في ملعب لوجنيكي بموسكو، حيث ستقام المباراة النهائية، وتخلله توجيه تحية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وبلاده.