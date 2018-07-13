وأكد كوادرادو أنه لا يمانع التخلي عن الرقم 7، الذي يحمله في يوفنتوس الايطالي لرونالدو.

وأعلن يوفنتوس بطل إيطاليا لكرة القدم في المواسم السبعة الماضية، الثلاثاء الماضي، تعاقده مع رونالدو، بعد أن قاد ريال مدريد الإسباني لـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري المحلي في 9 مواسم أمضاها في صفوفه.

وحمل القميص، الذي ارتداه رونالدو الرقم 7، منذ انتقاله من لشبونة البرتغالي إلى مانشستر يونايتد في 2003 وحتى الآن، حتى أنه أطلق شعار "سي آر 7" الخاص به، الذي يرمز إلى الحرفين الأولين من اسمه واسم عائلته ورقم قميصه.

وقال كوادرادو في مؤتمر صحفي في بوغوتا: "نعرف ما يمثله مع قميصه وليس لدي أي مشكلة (في التخلي عن الرقم 7)".

وتابع: "الأهم بالنسبة لي هو أن أتدرب بجد وأن أكون مستعدا حين يطلب مني المدرب الدخول إلى الملعب، والذي سيكون الآن مع (الرقم) 588".

وكان كوادرادو أرسل، الأربعاء، رسالة ترحيب إلى رونالدو يلمح فيها إلى أنه سيتخلى عن الرقم 7.

ويبدو النجم الكولومبي أكثر اهتماما بقدرات رونالدو من الرقم، الذي يظهر على قميصه بقوله: "سيجلب الكثير ليوفنتوس مع شغفه من أجل الفوز"، مضيفا: "أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ومع خبرته وما قام به فإنه سيساعدنا كثيرا".