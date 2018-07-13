وذكرت صحيفة "غلوبو سبورت" البرازيلية، أن النادي الملكي قام بإرسال أحد ممثليه إلى البرازيل من أجل التفاوض مع والد نيمار ووكيله الوقت ذاته، بشأن إمكانية انتقاله إلى صفوف الميرينغي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وأضافت الصحيفة أن نيمار لن يرفض على الإطلاق فكرة الرحيل عن صفوف فريق باريس سان جرمان، لأن اللاعب يريد اللعب في دوري أقوى من الدوري الفرنسي، وأنه سيكون من الأسهل بالنسبة له الحصول على الكرة الذهبية مع النادي الملكي عنه إذا ظل متواجدا في فريق العاصمة الفرنسية.

وكان نيمار على قائمة الأسماء المطلوبة لخلافة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بعد رحيله إلى صفوف يوفنتوس، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وأكدت إدارة الريال رغبتها في ضم نيمار، إذ قام رئيس النادي فلورنتينو بيريز، في يناير الماضي، بمغازلة نيمار وقال إنه إذا لعب للريال فسيحصل وقتها بسهولة على جائزة الكرة الذهبية.

إلا أن إشاعات أخيرة ربطت بين انتقال نيمار للريال مقابل "310 ملايين يورو أي 360.59 مليون دولار"، وهو ما نفته إدارة الملكي في بيان رسمي.

وجاء في البيان: "ريال مدريد لم يقدم أي عرض من أي نوع لباريس سان جرمان أو للاعب".

يذكر أن نيمار سافر إلى البرازيل عقب إخفاق منتخب بلاده في بطولة كأس العالم روسيا 2018 وخروجه من دور الثمانية إثر الهزيمة من بلجيكا 2-1.

من جانبه، أبدى المدير الفني لفريق باريس سان جرمان، توماس توخيل، تمسكه بنيمار ما يصعب من خطوات ريال مدريد، فضلا عن أن النادي الباريسي كان قد دفع فيه مبلغا طائلا بقيمة 222 مليون يورو من أجل جلبه إلى ملعب حديقة الأمراء ليصبح الصفقة الأغلى في التاريخ.