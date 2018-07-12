وأهدت أوستابنكو نقطة تلو الأخرى لمنافستها الألمانية، 30 عاما، بعدما جاء أسلوب اللاعبة اللاتفية الشرس بنتائج عكسية، وارتكبت العديد من الأخطاء السهلة.

وبدت المواجهة متكافئة، والنتيجة تشير للتعادل 3-3 في المجموعة الأولى، لكن حين سددت أوستابنكو ضربة خلفية خارج الملعب لتفقد إرسالها تحولت المباراة سريعا في اتجاه اللاعبة الألمانية.

وارتكبت أوستابنكو خطأ مزدوجا في نقطة المجموعة وتقدمت كيربر التي سددت الإرسال جيدا ودافعت بشكل رائع لتجهض هجوم منافستها، سريعا بنتيجة 5-1 في المجموعة الثانية.

وبدأت أوستابنكو على نحو مفاجئ في تسديد بعض الضربات القوية، وفازت بعدة أشواط وأتيحت لها فرصة تقليص الفارق إلى 5-4 بعدما أظهرت كيربر بعض التوتر.

لكن اللاعبة الألمانية أجهضت انتفاضة أوستابنكو، وحجزت مكانا في نهائي السبت على الملعب الرئيسي، عندما سددت اللاعبة اللاتفية ضربة أمامية خارج الملعب.