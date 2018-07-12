وقال البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، إن يوفنتوس سيكون آخر ناد يلعب له النجم البرتغالي قبل الاعتزال النهائي.

وقال مينديز لصحيفة "سبورت": "أنا سعيد جدا لكرستيانو.. يوفنتوس سيكون ناديه الأخير وأنا سعيد أنه اتخذ هذا القرار. مع هذا الفريق سينهي مشوارا رائعا".

وحصل مينديز نفسه على 12 مليون يورو مقابل عمله على صفقة الانتقال "الضخمة".

وجاءت تأكيدات مينديز وسط توقعات كثيرة بانتقال رونالدو للولايات المتحدة أو الصين، لإنهاء مشواره الكروي، مثل الكثير من النجوم العالميين.

ويمتد عقد رونالدو مع "السيدة العجوز" أربعة أعوام وينتهي صيف 2022، وتجاوزت قيمة انتقاله 100 مليون يورو.