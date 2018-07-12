وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أنه مع قدوم النجم كريستيانو رونالدو، فإن بقاء ديبالا في صفوف السيدة العجوز سيكون صعبا لأن ذلك يعني تراجعه إلى الصفوف الخلفية بعد أن كان الفتى المدلل بالنادي الإيطالي.

وبحسب الصحيفة فإن مهارات وإمكانيات ديبالا الذي جدد عقده مع يوفنتوس حتى عام 2022، ستتناسب مع خطط المدير الفني الألماني لليفربول يورغن كلوب، والذي يسعى إلى تحقيق نتائج أفضل في الموسم القادم، حيث سيمثل اللاعب الأرجنتيني أفضل عون للنجم المصري محمد صلاح في خط الهجوم.

وكان ديبالا قد انضم إلى يوفنتوس عام 2010 قادما من باليرمو مقابل 40 مليون يورو، وفرض نفسه نجما للنادي الإيطالي، قبل أن يتعاقد الأخير مع رونالدو مقابل 100 مليون يورو.







