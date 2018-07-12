وأثنت صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد على مودريتش، وذكرت أنه يستحق التقدير لتحفيزه زملاءه على تقديم أداء أفضل، ويجب مكافأته على ذلك.



وأوضحت الصحيفة أن "الأمير" في حال فاز بكأس العالم سيكون أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية، وليقضي بذلك على احتكار طال أمده لهذا اللقب، والذي تقاسمه كل من النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لعقد كامل.



وتوقع موقع "يوروسبورت" أن يتم اختيار مودريتش كأفضل لاعب في العالم، حيث ذكر في تقرير: "لم يكن لوكا أفضل لاعبي ريال مدريد، ولم يكن حتى في أفضل حالاته خلال الموسم المنصرم، وفي كأس العالم كان من نجوم منتخب كرواتيا ولكنه لم يكن النجم الأوحد، ولكن هذا السيناريو حين حدث مع رونالدو في عام 2016 لم يتردد أحد في ترشيح الدون كأفضل لاعب في العالم. الأمر يستحق أن يتكرر مع مودريتش في حال رفع كأس العالم".



وكان رفاق مودريتش قد أطاحو منتخب إنجلترا من نصف نهائي المونديال بعد فوزهم في اللقاء بنتيجة 2-1، ليصلوا إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخهم، ويضربوا موعدا لمقابلة منتخب الديوك الفرنسية الأحد المقبل.