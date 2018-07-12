دموع الفرح، رقص، ألعاب نارية، وناس يتعانقون بعفوية... هي بعض من الأجواء التي سادت عقب الصافرة النهائية للحكم التركي جنيات شكير معلنة عن تأهل البلد الصغير الذي يبلغ تعداد سكانه 4,1 ملايين نسمة، الى المباراة النهائية لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وصرخ معلق التلفزيون الحكومي دراغو كوسيتش في نهاية المباراة "هذا جميل جدا.. معجزة المعجزات.. كرواتيا في المباراة النهائية لكأس العالم".

ويدين المنتخب الكرواتي الملقب بـ "المتوهجين" بتأهله الى مهاجم يوفنتوس الإيطالي ماريو ماندزوكيتش الذي سجل هدف الفوز في الشوط الإضافي الثاني، ليدخل بلاده تاريخ كرة القدم.

وتجمع آلاف المشجعين في الساحة المركزية بالعاصمة زغرب وتابعوا المباراة على شاشة عملاقة على رغم هطول الامطار بشكل متقطع.