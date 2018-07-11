وفي لقاء صعب، حسم المنتخب الكرواتي المواجهة لمصلحته في موسكو، لتصل الدولة حديثة العهد للنهائي الأول في تاريخ مشاركاتها في المونديال.

وبادر المنتخب الإنجليزي بالتسجيل مبكرا في الدقيقة الخامسة، عبر مدافعه كيران تريبيير الذي سدد ركلة حرة رائعة سكنت الشباك الكرواتية.

وعادلت كرواتيا بقدم المهاجم إيفان بيريسيتش في الدقيقة 68، الذي استغل عرضية متقنة للمدافع سيم فيرسالكو.

وسجل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الهدف القاتل في الدقيقة 109 من الوقت الإضافي، لينهي حلم الإنجليز بتكرار إنجاز مونديال 1966.

وسيلتقي المنتخب الكرواتي بنظيره الفرنسي في نهائي المونديال المرتقب الأحد المقبل على استاد لوجنيكي في موسكو.

وهو لقاء يعيد للذاكرة المواجهة الشهيرة لفرنسا وكرواتيا في باريس، بنصف نهائي مونديال 1998، التي حسمها المنتخب الفرنسي وقتها بنتيجة 2-1.