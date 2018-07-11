وقالت صحيفة "ذا صن" إن آلاف القمصان الكرواتية قد تم بيعها في اسكتلندا، وإن قمصان كرواتيا الشهيرة بدأت تنفذ من المحلات الاسكتلندية.

وعند البحث في المواقع الإلكترونية لمحلات الرياضة في اسكتلندا، تظهر عبارة "غير متوفر للبيع" عند صفحة قميص المنتخب الكرواتي.

وقال متحدث باسم شركة "نايكي" المصنعة لقمصان كرواتيا: "انهالت علينا الطلبات من أجل قمصان كرواتيا من اسكتلندا".

ولم تذكر الصحيفة "العداوة التاريخية" بين إنجلترا واسكتلندا كسبب لتشجيع الاسكتلنديين لكرواتيا، بل قالت إن الشعب الاسكتلندي ساند كرواتيا طوال المونديال، وسيستمر بالوقوف خلفهم في نصف النهائي أمام إنجلترا.

ويشتهر قميص كرواتيا بتصميمه "الغريب" المكون من مربعات حمراء وبيضاء مثل رقعة الشطرنج، ولكن المنتخب الكرواتي سيرتدي الزي الثاني الأسود أمام الإنجليز، الأربعاء.