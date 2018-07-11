وصرح ميشيل، عند الترحيب بزعماء من بينهم ماكرون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، في قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، أن الحلف ينبغي أن يواصل تنحية الاختلافات جانبا لحماية أعضائه.

وأضاف "بالأمس في روسيا لعبت بلجيكا مباراة رائعة أمام فرنسا. وليس لدى البلجيكيين نعرة قومية لكن، وبصراحة يا إيمانويل، كان الفريق الفرنسي محظوظا للغاية".

وتابع: "ومثلما هو الحال في كرة القدم، ما نحتاجه أكثر من أي وقت مضى هو اللعب النظيف وروح الفريق".

وحضر ماكرون وملك بلجيكا مباراة قبل النهائي في سان بطرسبرغ، الثلاثاء، وانتهت المقابلة بفوز فرنسا بهدف مقابل لا شيء. وتلعب فرنسا المباراة النهائية في كأس العالم أمام انجلترا أو كرواتيا يوم الأحد.