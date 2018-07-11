ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا يقترح قائمة تضم 5 لاعبين، قد يعوض أحدهم غياب النجم البرتغالي عن النادي الملكي.

ومن أبرز المرشحين في القائمة، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي وصفته صحيفة "الماركا" بـ"حلم رئيس الريال فلورنتينو بيريز"، فيما تعارض جماهير الملكي الفكرة، وتقول إن اللاعب يتمتع بثقة مبالغ فيها، ويحب اللعب الاستعراضي.

وضمت القائمة كذلك اللاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابي، الذي أصبح، بعد مواجهة الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم، أول لاعب دون العشرين من عمره، يسجل هدفين في مباراة إقصائية في كأس العالم، بعد أن حقق ذلك الإنجاز أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عام 1958.

وجاء إيدن هازارد ثالثا في القائمة، حيث تحدثت تقارير إعلامية عن وضع ريال مدريد للاعب البلجيكي في الخطة "ب"، إن فشل النادي الملكي في التعاقد مع البرازيلي نيمار.

ويظل الإنجليزي هاري كين من المرشحين البارزين للعب في سانتياغو برنابيو، بالرغم من أن فريقه توتنهام هوتسبير أعلن قبل أيام، أن المهاجم مدد عقده مع النادي لينتهي عام 2024.

من المعروف أن مسؤولي الريال دائما ما يوجهون رادارهم صوب اللاعبين المتألقين في كأس العالم، إلا أنهم قد يغيرون القاعدة هذه المرة في حال تم الاتفاق مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس، بالرغم من تقارير أشارت إلى أن المشجعين لا يحبذون هذه الفكرة ويقولون إنه "ليس خير خلف لرونالدو".