وتأمل فرنسا بالوصول لنهائي المونديال وتكرار إنجاز 1998 عندما حققت اللقب على أرضها، بينما تحلم بلجيكا في الوصول للنهائي للمرة الأولى في تاريخها.

ويعد هذا اللقاء الثالث بين الجارين في تاريخ المونديال، حيث سبق أن التقيا في بطولة 1938 و1986، وحقق المنتخب الفرنسي الانتصار في المبارتين.

واختار روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، موسى ديمبلي بشكل مفاجئ ليحل بديلا للموقوف توماس مونييه، بينما عاد بليز ماتودي لخط وسط فرنسا.

ويبدأ المنتخب الفرنسي بنفس تشكيلة مباراة دور الـ16:

حارس المرمى: هوغو لوريس، للدفاع: بينجامين بافار، رافاييل فاران، سامويل أومتيتي، لوكاس هيرنانديز، للوسط: نغولو كانتي، بول بوغبا، بليس ماتويدي، للهجوم: أنتوان غريزمان، كليان مبابي، أوليفييه جيرو.

أما منتخب بلجيكا فستلعب بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: تيبو كورتوا، للدفاع: يان فيرتونغن، فنسنت كومباني، توبي ألديرفيريلد، للوسط: ناصر شاذلي، موسى ديمبيلي، أكسيل فيتسل، مروان فيلايني، للهجوم: كيفن دي بروين، روميلو لوكاكو، أيدن هازارد>

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ق64: خطأ "تكتيكي" يحصل بسببه البلجيكي هازارد على بطاقة صفراء.

ق58: تبديل هجوم لبلجيكا بدخول دريس ميرتينس مكان لاعب الوسط عثمان ديمبيلي.

ق51: المدافع سامويل أومتيتي يفتتح التسجيل لفرنسا برأسية من ضربة ركنية.

ق46: رفعة متقنة من مروان فيلايني تجد رأس لوكاكو لكن الكرة فوق العارضة.

ق40: كورتوا يصد انفرادة من الظهير الفرنسي بافار بطريقة رائعة.

ق39: لاعب بلجيكا الجديد على التشكيلة، عثمان ديمبيلي، يبدو تائها في وسط الملعب ويرتكب العديد من التمريرات الخاطئة.

أقل من ربع ساعة متبقية والمباراة تحمل إثارة كبيرة جدا.

ق31: رأسية الفرنسي جيرو تجاور القائم بعد رفعة متقنة من زميله غريزمان.

ق22: الكرة تسقط من ركنية أمام المدافع البلجيكي ألديرفيريلد الذي يسددها ببراعة لكن لوريس يتصدى بطريقة أكثر من رائعة.

ق19: هازارد يرد بتسديدة رائعة تعلو العارضة بقليل.

ق18: تسديدة قوية من ماتويدي يمسكها الحارس كورتوا.

ق16: تفاهم كبير بين دي بروين وهازارد لكن الأخير يضيع الهدف الأول بتسديدة جاورت القائم.

ق13: تمريرة طويلة من الفرنسي بوغبا لإطلاق "الغزال الأسمر" مبابي، لكن الحارس كورتوا يصل للكرة قبل المهاجم الشاب.

الحكم الأوروغواياني أندريس كونها يطلق صافرة بداية اللقاء في سان بطرسبرغ.. فرنسا تحلم بالعودة لنهائي المونديال بعد غياب 20 عاما، ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام مهارة وسرعة "الشياطين الحمر".