وتضمنت القائمة فيديوهات لملخصات المباريات الأكثر شعبية في البطولة، ولكن القائمة تضمنت كذلك إعلانا من شركة "كيا" للسيارات، وفيديو "غريب" عن عائلة تقص كرات كأس العالم التاريخية بالسكين.

وتصدر القائمة فيديو لملخص مباراة البرتغال وإسبانيا في دور المجموعات، التي حملت إثارة كبيرة وانتهت بنتيجة 3-3، وسجل فيها قائد البرتغال كرستيانو رونالدو 3 أهداف.

وجاء فيديو أهداف خسارة ألمانيا من كوريا الجنوبية بنتيجة 0-2، في المركز الثاني، تلاها فيديو أهداف مباراة سويسرا والبرازيل التي انتهت بالتعادل 1-1.

وجاء إعلان شركة "كيا" عن طفلين من أحد الأحياء الفقيرة، يجمعهم حب كرة القدم، في المركز الرابع.

فيما احتل الفيديو "الغريب" لأب وابنه يقومان بتقطيع كرات كأس العالم بالسكين لاستكشاف ما بداخلها، في المركز السادس.

وأظهر الفيديو اختلاف كرات كأس العالم من الداخل، من ناحية الملمس المطاطي والمادة المستخدمة من الداخل.