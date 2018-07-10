وقلبت وليامز تأخرها أمام الإيطالية كاميلا جورجي، إلى فوز بثلاث مجموعات 3-6 و6-3 و6-4 الثلاثاء.

وكانت وليامز، المصنفة أولى عالميا سابقا، المتوجة 7 مرات على عشب ملاعب إنجلترا، أمام خطر الخروج من ربع نهائي ثالث البطولات الأربع الكبرى في التنس بعد تخلفها في المجموعة الأولى، وذلك للمرة الأولى في النسخة الحالية.

بيد أنها عوضت وحسمت المواجهة أمام جورجي (26 عاما)، المصنفة 52 عالميا، لتضرب موعدا مع الألمانية جوليا غورغيس، الفائزة على الهولندية كيكي برتنز 3-6 و7-5 و6-1.

وعلقت سيرينا بعد فوزها: "كل مرة كنت أواجهها كانت تلعب بهذا المستوى. هذا أمر مؤثر".

وعادت الأميركية إلى البطولات الكبرى في رولان غاروس الفرنسية التي انطلقت أواخر مايو، وانسحبت قبل مواجهة الروسية ماريا شارابوفا في ثمن النهائي. وهي تشارك في ويمبلدون للمرة 18 في مسيرتها.