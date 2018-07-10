وواجه كيفن دي بروين وفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي نادي موناكو الفرنسي، الذي كان يضم الفرنسي الشاب مبابي وقتها، في فبراير 2017، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال دي بروين: "الصراحة لم أكن أعرف من هو (مبابي) عندما لعبت ضده مع مانشستر سيتي"، وفقا لصحيفة "ذا صن".

ونجح مبابي في ترك بصمته بتلك المواجهة، حيث سجل في مباراة الذهاب والإياب، وساهم في تأهل مفاجئ لموناكو على حساب مانشستر سيتي الموسم الماضي.

وأضاف دي بروين: "لقد أصبح (مبابي) نجما في فرنسا، ولكن عندما لعبت أمامه كان قد لعب 10 مباريات للمحترفين في مشواره الكروي فقط".

واستمر دي بروين بإطراء الشاب الفرنسي: "هو لاعب مختلف الآن وسيبقى نجما للأعوام الـ15 المقبلة".

وسيواجه دي بروين مبابي في مواجهة أكبر بكثير من لقائهما الماضي، حيث ستواجه فرنسا بلجيكا بنصف نهائي المونديال، مساء الثلاثاء.