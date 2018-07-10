فتحت عنوان "ألو رونالدو" أكدت الصحيفة الايطالية الرياضية أن مدرب "السيدة العجوز" اتصل بنجم ريال مدريد الإسباني، وهو برهان إضافي على أن صفقة الانتقال باتت شبه منتهية، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

غير أن "لا غازيتا" لم تذكر أي معلومة عما دار من حديث بين المدرب واللاعب خلال الاتصال الذي جرى بينهما الأسبوع الماضي، فالاهم بالنسبة لها أن أجواء من الود خيمت على الإتصال.

وتؤكد "لا غازيتا" ايضا أن اللجنة التنفيذية لنادي ريال مدريد ستجتمع الثلاثاء مع البرتغالي خورخي منديس، مدير أعمال رونالدو البالغ من العمر 33 عاما.



ونفت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" ما جاء في "لا غازيتا" معتبرة أنه تم إرجاء الاجتماع "من أجل عدم الإفصاح عن أي شيء"، بحسب وكالة "فرانس برس".



ووفقا للصحيفة فقد تحولت قضية رونالدو إلى أشبه بلعبة الشطرنج، و"لكن رغم ذلك يمكن إزالة الجمود اليوم (الثلاثاء)".

وتبقى مسألة الاتفاق على صفقة الانتقال وتحديد السعر، وهو 120 مليون يورو وفقا لصحيفة "لا غازيتا"، وبين 130 و150 مليونا كما تذكر صحيفة "كورييري"، نقلا عن مصادر مقربة من النادي المدريدي.

ووفقا للعديد من وسائل الاعلام قدم يوفنتوس لـ "سي آر7"، اسم الشهرة لرونالدو، عرضا لمدة أربعة أعوام مع راتب سنوي يقدر بـ 30 مليون يورو صافية، في وقت يعتبر اللاعب البرتغالي أن مرتبه الحالي مع ريال مدريد، الذي يقدر بـ 23،6 مليون يورو سنويا لا يتناسب مع نجوميته.

وأثار رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، الذي دافع عن ألوان النادي الملكي منذ عام 2009، زوبعة إعلامية في عالم الكرة المستديرة عندما صرح في 26 مايو الماضي بعد دقائق عدة من فوز الـ"ميرينغي" على ليفربول (3-1) في نهائي دوري أبطال اوروبا، أنه "كان من الجيد اللعب لريال" مستخدما صيغة الماضي.







