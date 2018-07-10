وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأخصائية النفسية تساعد لاعبي الفريق على مقاومة الضغط، لاسيما في المباريات الكبرى الحاسمة.

واصطحب المنتخب الإنجليزي الأخصائية النفسية إلى روسيا حيث تمكن من التأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح على نظيره الكولومبي.

وكان مشجعو المنتخب الإنجليزي يخشون الإخفاق بسبب السجل غير الموفق للفريق في حسم المباريات عبر ركلات الترجيح، حيث كشف تحليل نفسي طلبه المدرب غاريث ساوثغيت، أن سبب هذا الإخفاق المتكرر يكمن في استعجال اللاعبين تسديد الكرة.

وقال لاعب المنتخب الإنجليزي، ديلي ألي: "لقد قامت بيبا بعمل جبار معنا، إنها إنسانة رائعة ومجتهدة وتعرف جيدا ما تتحدث عنه، ولذلك يصغي الجميع لما تقوله".

وكان تقرير لصحيفة "صن" البريطانية، قد أشار إلى خضوع لاعبي المنتخب الإنجليزي لاختبارات نفسية قاست قوتهم العقلية قبل التوجه إلى روسيا، كما أنهم أجابوا عن عدة استبيانات وأسئلة نفسية.



وتولت بيبا مسؤولية الإشراف على هذه الاختبارات، وذلك بعد أن انضمت إلى المنتخب الإنجليزي العام الماضي، للمساعدة على تطوير أداء الفريق في كأس العالم 2018.

ويواجه المنتخب الإنجليزي نظيره الكرواتي الأربعاء في موسكو، بينما يخوض المنتخب الفرنسي مباراة حاسمة مع جاره البلجيكي الثلاثاء في إطار مباريات نصف النهائي للمونديال.