وانتقل لاعب الوسط الألماني إلى ليفربول في 2014 وخاض مباراته رقم 167، الأخيرة، خلال الخسارة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي.



وقال اللاعب البالغ عمره 24 عاما للصحفيين: "تواصل النادي (يوفنتوس) بشكل لائق مع وكيلي على مدار سنوات. لقد أدركت حجم النادي وعقليته، التي تتمثل في الرغبة في حصد الألقاب. هذه عقليتي أيضا وجئت إلى هنا للفوز بالألقاب".

وأضاف: "أعتقد أن الهدف الأساسي هو الفوز بالدوري الإيطالي ثم يأتي لقب دوري أبطال أوروبا. هذا يجب أن يكون هدفنا وأنا هنا لمساعدة الفريق".

وتابع: "لقد قررت الانتقال إلى يوفنتوس لأنه يملك مشروعا كبيرا جدا. لديه تطلعات كبيرة، وأنا أريد أن أكون جزءا من المشروع هنا".

وجاءت تصريحات تشان، الثلاثاء، بالتزامن مع التأكيد الرسمي بشأن إتمام صفقة مدوية أخرى ليوفنتوس، بعد انتقال كريستيانو رونالدو لفريق "السيدة العجوز".

وهيمن يوفنتوس على كرة القدم الإيطالية في السنوات الأخيرة وتوج بلقب الدوري في آخر 7 مواسم، كما حصد الثنائية المحلية في آخر 4 مواسم، لكنه رغم ذلك لم يحقق نجاحا مماثلا على الصعيد الأوروبي، وتوج لآخر مرة بلقب دوري الأبطال في 1996.