وبحسب بيان صادر عن الاتحاد، فقد عقد رئيسه كلاوديو تابيا ونائبه دانيال أنجيليشي اجتماعا لساعة مع سامباولي الاثنين، تطرق إلى "أداء وكفاءة المدرب في كأس العالم الأخيرة" في روسيا.

وخرج المنتخب من الدور ثمن النهائي للمونديال بخسارته أمام فرنسا 3-4، بعد أداء غير مقنع لا سيما من النجم ليونيل ميسي، وتقارير صحافية متعددة عن حصول شرخ بين سامباولي واللاعبين.

ونقلت فرانس برس عن بيان الاتحاد أن سامباولي سيتولى قيادة منتخب ما دون 20 عاما في دورة ودية تقام في لالكوديا بمقاطعة فالنسيا الاسبانية في يوليو في ظل شغور منصب مدرب هذه الفئة العمرية.

وأضاف أنه سيتم خلال "اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد المقرر نهاية الشهر، إجراء تقييم مشترك لمسار المدرب حتى الآن".

وبحسب وسائل إعلام أرجنتينية، فإن رئيس الاتحاد ونائبه أخبرا سامباولي الاثنين أن مهمته التي بدأت على رأس الجهاز الفني للمنتخب في يونيو 2017، شارفت على النهاية.

وكان عقد سامباولي (58 عاما) يمتد حتى عام 2022. وبحسب الصحافة الأرجنتينية، سيضطر الاتحاد المحلي لدفع تعويض قدره 15 مليون دولار، في حال أقال المدرب قبل أربعة أعوام من انتهاء عقده.