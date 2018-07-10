لكن لم يوقف اللاعب الصربي أي شيء بمجرد نزوله إلى أرض الملعب رقم 1 ليفوز 6-4 و6-2 و6-2 ويبلغ دور الثمانية للمرة العاشرة.

وبعدما احتاج كيفن أندرسون إلى ثلاث ساعات ونصف للتغلب على الفرنسي جايل مونفيس علم جوكوفيتش أنه لا يملك سوى ساعتين قبل حلول الظلام، إذا أراد تفادي استكمال المباراة الثلاثاء.

وأنهى المصنف 12 المباراة في توقيت مثالي بحلول الساعة الثامنة و50 دقيقة، بعدما حسم الأمور من الفرصة الثالثة، عندما أعاد ختشانوف ضربة خلفية في الشباك بعد تبادل الكرة 20 مرة.

ويلعب جوكو الفائز باللقب ثلاث مرات على ملاعب نادي عموم إنجلترا ضد الياباني كي نيشيكوري المصنف 24.

من جانبه، صعد السويسري روجر فيدرر الساعي نحو لقبه التاسع في بطولة ويمبلدون إلى دور الثمانية بفوزه الاثنين على الفرنسي أدريان مانارينو 6-صفر و7-5 و6-4.

وتألق فيدرر في المجموعة الأولى وفاز بها في 16 دقيقة، لكنه أهدر أربع نقاط لكسر إرسال منافسه في الشوط الأول من المجموعة الثانية وواجه متاعب حتى انتزعها بنتيجة 7-5.

وفي دور الثمانية، سيواجه فيدرر منافسه الجنوب أفريقي كيفن أندرسون المصنف الثامن.