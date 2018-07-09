ووقع رونالدو على عقد مع جمعية إيطالية تدعى "Associazione Volontari Italiani Sangue"، في ميلانو، والتي حصلت على حقوق استخدام صورة اللاعب في ملصقات تحث الناس على التبرع بالدم.

كما ستصدر الجمعية قريبا، مقطع فيديو يشرح فيه المهاجم البرتغالي أهمية التبرع بالدم، وفق ما ذكر موقع صحيفة "ماركا".