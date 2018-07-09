وأظهرت اللقطات أشخاصا يرشقون الحافلة بالبيض، مما أجبر سائقها على التوقف ودفع الشرطة إلى التدخل للسيطرة على الموقف.

ورغم أن كل التوقعات كانت تشير إلى قدرة المنتخب البرازيلي على المضي قدما في البطولة العالمية، إلا أن المنتخب البلجيكي حقق انتصارا كبيرا على البرازيل بنتيجة 2-1 وتأهل إلى النصف نهائي لمواجهة فرنسا يوم الثلاثاء.

وكان البرازيليون يعوّلون على النجم نيمار دا سيلفا أغلى لاعب في العالم، إلا أن الأخير خيب الآمال بأداء عادي وواجه سيلا من الانتقادات بسبب كثرة التباكي والسقوط غير المبرر في بعض الحالات.

وشهد مونديال روسيا خروجا مبكرا لمنتخبات كبرى، إذ غادرت ألمانيا من الدور الأول، ولحقتها الأرجنتين والبرتغال وإسبانيا في ثمن النهائي، ثم البرازيل في ربع النهائي.