وغالبا ما تتهم الجماهير مورينيو بمشاهدة مباريات مختلفة عن ما يشاهده الناس، الأمر الذي أكده بنفسه خلال "تنبؤات المونديال" مع إحدى القنوات التلفزيونية.

وتوقع مورينيو فوز البرتغال على الأوروغواي وإسبانيا على روسيا، كما توقع تأهل نيجيريا والسنغال إلى دور الـ 16 وهو ما لم يحدث.

وفي الأدوار النهائية، توقع تأهل البرتغال إلى نصف النهائي على حساب فرنسا والأرجنتين على حساب إسبانيا. كما تنبأ بفوز البرازيل على إنجلترا في دور الربع نهائي، وألمانيا على بلجيكا.

مما يعني أن الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي (حسب مورينيو) هي: البرتغال - الأرجنتين - البرازيل - ألمانيا، بينما لم يتأهل أي منها إلى نصف النهائي إذ وصلت كل من إنجلترا وكرواتيا وفرنسا وبلجيكا.

واكتفى مورينيو بهذا الحد، ولم يتوقع الفريقين اللذين سيتأهلان إلى نهائي مونديال روسيا.