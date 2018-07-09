ووفقا لصحيفة "الصن" البريطانية، قال نجم تشلسي الإنجليزي إنه شجع "الديوك" بسبب فوز الأخير بلقب كأس العالم في نسختها، التي أقيمت في العام 1998.

ونشأ هازارد (27 عاما) في الجزء الذي يتحدث اللغة الفرنسية من بلجيكا، قبل أن ينتقل إلى مدينة ليل الفرنسية وهو في سن الـ 14.

وقبيل المباراة المرتقبة بين بلاده وفرنسا، مساء الثلاثاء، قال هازارد: "مع إخوتي، كنا دائما نشجع فرنسا بدرجة أكبر حتى من بلجيكا".

وأكمل: "لا أريد أن أقلل من شأن منتخب بلجيكا في هذا الوقت، فقد كان هناك لاعبون على مستوى عالي، لكن في هذا التوقيت، كانت فرنسا فريقي المفضل".

وأضاف أن بلجيكا ستكافح من أجل هزيمة فرنسا في المباراة الحاسمة المقبلة.

وأقر هازارد أيضا بأنه يعشق الآن مشاهدة نجم الفرنسي كيليان مبابي، قائلا: "أحترم ما يقدمه هذا اللاعب كثيرا".

وتابع: "إذا ما كان مبابي يشاهد فيديوهاتي وهو صغير، فأنا الآن أشاهده فيديوهاته (...) ما يقدمه رائع، لاسيما في هذا السن، وفي الكرة الحديثة، لم نشاهد مثل هذا".