الدوري الإنجليزي أثبت مجددا أنه الدوري الأمتع بالعالم لما يضمه من أفضل اللاعبين، بعد النظر إلى لاعبي المربع الذهبي لاكتشاف أن "البريميرليغ" يضم وبفارق واضح أغلب لاعبي المربع الذهبي.

الأرقام تشير إلى أن 40 لاعبا في المنتخبات المتبقية يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق كبير عن أقرب الدوريات المنافسة.

أقرب المنافسين للدوري الإنجليزي الممتاز هما الدوري الإسباني والدوري الفرنسي ولكل منهما 12 و11 لاعبا على الترتيب في المربع الذهبي، ثم كل من الدوري الألماني و الدوري الإيطالي بـ 9 و8 لاعبين بالترتيب.

وبنظرة أكثر دقة يمتلك نادي توتنهام الإنجليزي أكثر عدد من اللاعبين في الدور قبل النهائي بإجمالي 9 لاعبين، وتليه 3 أندية إنجليزية وهي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشلسي، بـ 7 لاعبين لقطبي مانشستر و6 لاعبين لتشلسي، وأخيرا 4 لاعبين في ليفربول.

في حين أن أندية إسبانيا المسيطرة على بطولات أوروبا للأندية في السنوات الأخيرة تمتلك عددا أقل من اللاعبين في المربع الذهبي، ويملك برشلونة 4 لاعبين يليه كل من قطبي العاصمة الإسبانية الريال وأتلتيكو بـ 3 لاعبين فقط لكل فريق.

أندية أخرى للبريمرليغ سجلت حضورها في المربع الذهبي بلاعبين مثل ليستر سيتي، أو حتى بلاعب واحد مثل إيفرتون وآرسنال وبيرنلي وستوك سيتي وويست برميتش.