وحسب ما ذكرته صحيفة "الماركا" الإسبانية، فإن نيمار يظل "حلم رئيس الريال فلورنتينو بيريز"، مضيفة "لكن في حال فشلت المفاوضات، فإن إدارة الفريق ترصد على رادارها نجم تشلسي".

وتابعت الصحيفة أن أسهم قائد منتخب بلجيكا صعدت بقوة، وذلك بفضل تألقه اللافت خلال مونديال روسيا، مشيرة إلى أن "مهاراته ولعبه الهجومي في الجانب الأيسر سيكون أمرا مفيدا للريال".

ويأتي تحرك إدارة بيريز بعد قرار كريستيانو رونالدو بالرحيل عن أسوار الريال، في وقت تفيد التقارير أن النجم البرتغالي سيغادر صوب يوفنتوس الإيطالي.

ودائما ما كان مسؤولو ريال مدريد يستهدفون نجوم كأس العالم، حيث تم التعاقد على سبيل المثال مع مسعود أوزيل بعد مونديال 2010، وخاميس رودريغز بعد مونديال 2014.