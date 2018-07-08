وأظهر الفيديو الذي تم التقاطه في مدينة بنيدورم الإسبانية، رجل الأمن وهو يقترب من مشجع إنجليزي يحمل ابنه على كتفيه، ثم يضربه بالعصا، في محاولة لإبعاده عن الطريق، إلا أن المشجع استمر بالاقتراب من الشرطي وهو يفتح ذراعيه.

وما أن قام الشرطي بضرب الرجل، حتى اقترب العديد من المشجعين منه وقاموا بالصراخ في وجهه، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما أظهرت لقطات أخرى رجال الشرطة وهم يضربون مشجعين آخرين ويدفعونهم، ويطلقون رصاصات مطاطية.

وكانت إنجلترا قد فازت، السبت، على السويد بهدفين نظيفين، لتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عاما.