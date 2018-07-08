وقال إجناشفيتش، في رسالة مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذه آخر كأس عالم أشارك فيها، وأخر بطولة و آخر مباراة في مسيرتي مع كرة القدم. أعتقد أنني كنت سأنهي مسيرتي مبكرا إذا لم تكن هناك كأس العالم".

وأضاف: "كأس العالم كانت حافزا قويا لي للاستمرار".

وتابع إجناشفيتش: "أي شيء من الممكن أن يحدث في كرة القدم. لكن هنا لا يوجد أحد غير راض، لا في غرفة الملابس ولا في الملعب. أخطط للحصول على رخصة التدريب في ديسمبر. أود أن أصبح مدربا جيدا".

وكان المدافع الروسي (38 عاما)، الذي أمضى مسيرته بأكملها في أندية روسية، من العناصر المهمة في وصول روسيا إلى دور الـ8 في النهائيات، وشارك في كل مباريات بلاده، الخميس.

وقاد إجناشفيتش أيضا تشسكا موسكو للفوز بكأس الاتحاد الأوروبي عام 2005.

وخاض إجناشفيتش 127 مباراة في المجمل مع المنتخب الروسي، وسجل 9 أهداف ويحمل الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية في روسيا.

ونفذ إجناشفيتش محاولته بنجاح في ركلات الترجيح خلال خسارة روسيا 4-3 أمام كرواتيا وهز الشباك أيضا من نقطة الجزاء حين فازت روسيا على إسبانيا بركلات الترجيح في دورالـ16.