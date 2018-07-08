كرواتيا.. وداعا عقدة أصحاب الأرض

تمكن رفاق مودريتش كسر عقدتهم التاريخية مع فريق البلد المستضيف للمونديال بعد هزيمتين، الأولى كانت عام 1998 أمام فرنسا بهدفين لهدف، وحينها صعدت فرنسا للنهائي وفازت باللقب على أرضها بعدما سحقت البرازيل بثلاثية.

المرة الثانية كانت النسخة الماضية، عندما خسر الكروات أمام أصحاب الأرض البرازيل بثلاثة أهداف لهدف في مباراة افتتاح المونديال، وتخرج بعد ذلك من الدور الاول.

لكن هذه المرة استطاعت التفوق على أصحاب الأرض روسيا، في مباراة قوية، حسمتها ضربات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، لتتمكن كرواتيا من خلال ضربات الترجيح دخول تاريخ المونديال بمعادلة رقم لم تحققه سوى الأرجنتين من قبل 28 عاما.

الحظ يبتسم للكروات

باتت كرواتيا الدولة الثانية في تاريخ كأس العالم التي تتمكن من الفوز بمباراتين متتاليتين في المونديال بركلات الترجيح، بعدما تخطت روسيا في دور الثمانية والدنمارك في دور الـ 16 بنفس الطريقة.

الأرجنتين هي الدولة الوحيدة الذي استطاعت تحقيق نفس الرقم في نسخة 1990 في إيطاليا، عندما فازت في دور الـ 8 وقبل النهائي بضربات الترجيح، على كل من يوغوسلافيا وإيطاليا "صاحب الأرض".